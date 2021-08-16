К проекту «Учебный день в Музее» присоединился музей «Казачья слава»

18:50

К Московскому образовательному проекту “Учебный день в Музее” присоединился музей дворца творчества детей и молодежи им. А.П. Гайдара “Казачья слава”. Программа преподавания разработана и рассчитана на учащихся 7 и 10 классов.

Директор городского Методического центра Андрей Зинин отмечает, что «к проекту присоединился необычный музей: во-первых, он находится в образовательной организации, что является безусловной новинкой для проекта; во-вторых, имеет яркую самобытную экспозицию, которая, помимо всего, позволяет решать очень важную задачу – органично ввести в учебный процесс этнокультурный компонент».

Программа призвана помочь школьникам лучше изучить историческую роль казачества в России, семиклассники на базе Музея будут заниматься историей, математикой и литературой, для десятиклассников будут проводиться занятия по истории, обществознанию и математике. Музей дворца творчества детей и молодежи им А. П. Гайдара стал 27 в проекте “Учебный день в Музее”.

«Участие нашего музея в масштабном городском проекте “Учебный день в музее” позволит школьникам погрузиться в уникальную атмосферу творческого пространства экспозиции, глубже изучить роль казачества в истории страны, внимательнее вчитаться в произведения классиков литературы», – считает директор Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара Надежда Куранина.

Проект “Учебный день в Музее” осуществляется столичным Методическим центром с 2017 года. Благодаря проекту специалисты-предметники имеют возможность при проведении занятий пользоваться экспозицией и методической литературой.