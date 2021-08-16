Журналистка CNN в Афганистане рассказала, что теперь должна выходить в эфир в хиджабе
19:20 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корреспондент американского телеканала Си-эн-эн в Кабуле Кларисса Уорд рассказала, что после прихода боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) вынуждена выходить эфир в хиджабе.
Во время репортажа в понедельник она рассказала, что талибы не запретили ей работать, однако рекомендовали скрыть лицо и руки для продолжения освещения событий на улицах Кабула. "Женщинам, привыкшим вести определенный образ жизни в последние 20 лет, будет очень трудно ассимилироваться в этой новой сюрреалистической норме", - сказала она в прямом эфире.
Уорд добавила, что в настоящее время на улицах города много талибов, многие из них передвигаются с оружием в том числе и американского производства.
Представители "Талибана", с которыми ей удалось пообщаться, на вопрос о том, будет ли запрещено употребление спиртных напитков, сказали, что никаких резких мер предпринимать не будут, но "мусульмане хотят жить по исламским законам".
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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