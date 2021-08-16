На Украине из 100 тыс. чиновников за первый месяц экзамен по госязыку сдали 7,6 тыс. - Нацкомиссия

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экзамен на определение уровня владения украинским языком за месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали только 7 652 человека по всей Украине. Об этом сообщается в понедельник на сайте Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

"С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За первый месяц экзамен уже сдали 7652 человека", - сказано в сообщении.

По данным Нацкомиссии, показатель не сдавших экзамен не превышает 2%. При этом только 3 412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком, а сертификаты уровня А1 не получил никто, уровня А2 - 3 человека. Больше всего получили сертификаты уровня С1 (1 075 человек) и уровня С2 (2 065 человек).

Согласно данным Нацкомиссии, тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы проверяют непосредственно экзаменаторы. Окончательные результаты экзамена в течение 15 календарных дней решением устанавливает комиссия, после чего данные о сертификатах должны внести в Реестр государственных сертификатов в этот же или на следующий день.