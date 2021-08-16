В Пентагоне заявили, что в Кабул отправятся еще 1 тыс. американских военных - Reuters
21:20 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Министерства обороны США в понедельник заявил, что США отправят в Кабул еще 1 000 военных военных. Об этом сообщило агентство Рейтер.
Согласно его сведениям, общая численность американских военнослужащих в Кабуле составит около 6 тыс. человек.
Ожидается, что продолжится эвакуация граждан.
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