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НОВОСТИ

В Пентагоне заявили, что в Кабул отправятся еще 1 тыс. американских военных - Reuters

21:20 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Министерства обороны США в понедельник заявил, что США отправят в Кабул еще 1 000 военных военных. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Согласно его сведениям, общая численность американских военнослужащих в Кабуле составит около 6 тыс. человек.

Ожидается, что продолжится эвакуация граждан.

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