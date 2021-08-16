В Пентагоне заявили, что в Кабул отправятся еще 1 тыс. американских военных - Reuters

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Министерства обороны США в понедельник заявил, что США отправят в Кабул еще 1 000 военных военных. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Согласно его сведениям, общая численность американских военнослужащих в Кабуле составит около 6 тыс. человек.

Ожидается, что продолжится эвакуация граждан.