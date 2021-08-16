В крупных городах РФ произошло сокращение точек общепита на 30% - Титов

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Борис Титов заявил о сокращении на 30% числа точек общепита в крупных городах России. Причина — пандемия коронавируса.

«По нашим оценкам, приблизительно на 30% общепит в Санкт-Петербурге сократился за это время. Тенденция в крупных городах у всех одинаковая, в Москве то же самое. В столице, когда QR-история разворачивалась, многие закрылись и в результате многие рестораны не открылись, когда ограничения сняли», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте.

При этом он отметил, что отсутствие локдауна во время второй волны коронавируса положительно отразилось на бизнесе. Говорит Москва