В крупных городах РФ произошло сокращение точек общепита на 30% - Титов
22:00 16.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Борис Титов заявил о сокращении на 30% числа точек общепита в крупных городах России. Причина — пандемия коронавируса.
«По нашим оценкам, приблизительно на 30% общепит в Санкт-Петербурге сократился за это время. Тенденция в крупных городах у всех одинаковая, в Москве то же самое. В столице, когда QR-история разворачивалась, многие закрылись и в результате многие рестораны не открылись, когда ограничения сняли», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте.
При этом он отметил, что отсутствие локдауна во время второй волны коронавируса положительно отразилось на бизнесе. Говорит Москва
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