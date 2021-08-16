0
0
103
НОВОСТИ

В крупных городах РФ произошло сокращение точек общепита на 30% - Титов

22:00 16.08.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Борис Титов заявил о сокращении на 30% числа точек общепита в крупных городах России. Причина — пандемия коронавируса.

«По нашим оценкам, приблизительно на 30% общепит в Санкт-Петербурге сократился за это время. Тенденция в крупных городах у всех одинаковая, в Москве то же самое. В столице, когда QR-история разворачивалась, многие закрылись и в результате многие рестораны не открылись, когда ограничения сняли», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте.

При этом он отметил, что отсутствие локдауна во время второй волны коронавируса положительно отразилось на бизнесе.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 16.08.2021
Ситуация в Кабуле при талибах лучше, чем была при президенте Гани - посол РФ
0
81
21:20 16.08.2021
В Пентагоне заявили, что в Кабул отправятся еще 1 тыс. американских военных - Reuters
0
197
20:40 16.08.2021
Большинство представителей прежних властей Афганистана покинуло страну - агентство
0
239
20:00 16.08.2021
На Украине из 100 тыс. чиновников за первый месяц экзамен по госязыку сдали 7,6 тыс. - Нацкомиссия
0
278
19:20 16.08.2021
Журналистка CNN в Афганистане рассказала, что теперь должна выходить в эфир в хиджабе
0
334
18:50 16.08.2021
К проекту «Учебный день в Музее» присоединился музей «Казачья слава»
0
305
18:40 16.08.2021
Власти США не ожидали такого быстрого захвата Кабула талибами - помощник Байдена
0
340
18:22 16.08.2021
«Салют, хочу мороженое»: какие товары люди чаще всего заказывают с помощью виртуальных ассистентов от Сбера
0
336
18:00 16.08.2021
США проверяют, соответствует ли российская экономика статусу рыночной
0
370
17:32 16.08.2021
Талибы могут быть исключены из списка террористов только после резолюции СБ ООН - Кабулов
0
415

Возврат к списку