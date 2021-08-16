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Ситуация в Кабуле при талибах лучше, чем была при президенте Гани - посол РФ

22:40 16.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в столице Афганистана Кабуле в первые дни прихода талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) стала лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани", - сказал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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