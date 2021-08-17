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Байден заявил, что афганские лидеры сбежали, а армия не захотела сражаться с Талибаном. Почему же за них должны гибнуть американцы?

23:32 16.08.2021 Источник: НГ-Online

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Скриншот телеканала Aljazeera
Президент США Дж.Байден выступил в Белом доме по Афганистану. Он сказал, что миссия в Афганистане завершена. США никогда не ставили задачу строительство государства в Афганистане.(Nation building)

Байден сообщил: цель Америки-контртеррористические операции. А не постоянное присутствие в зонах террористической активности.Политические Лидеры Афганистана сдались и покинули страну.Афганцы не хотят сражаться сами за себя! Почему же США должны сражаться за них?

Байден сообщил, что предупредил Талибан (организация запрещена в РФ), чтобы не мешали эвакуации из Кабула не только американцев, но и афганцев, работавших на США. Он утверждает,что правительство Ашрафа Гани препятствовало организации массового вывоза афганцев из страны,тех сотрудников, что работали на США.

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