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Путин поручил проработать доступ прокуроров к банковской тайне по делам о коррупции

09:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы поручил Генпрокуратуре и ЦБ РФ до ноября подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет- портале правовой информации.

"Генпрокуратуре РФ с участием Банка России подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции", - следует из документа.

Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 1 ноября 2021 года.

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