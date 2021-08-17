Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана
09:05 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов на помощь афганским беженцам. Об этом говорится в уведомлении, направленном в понедельник американским лидером госсекретарю США Энтони Блинкену.
Как отмечается в документе, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
В меморандуме поясняется, что данные средства будут предоставлены в связи с "ситуацией в Афганистане", в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан этой страны за специальными иммиграционными визами США.
Ранее в июле Байден санкционировал выделение до 100 млн долларов на эвакуацию из Афганистана граждан этой страны, оказывавших различную помощь американским войскам.
Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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