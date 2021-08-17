Проверка "Тотального диктанта" связана с данными о нарушении фондом законов РФ - Минюст
09:20 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проведение внеплановой проверки главным управлением Минюста России в Новосибирской области было связано с поступившей в ведомство информацией о нарушении фондом законодательства РФ. Об сообщили в управлении в ответ на запрос ТАСС.
"Проверка проведена в связи с поступлением в Главное управление информации о нарушении фондом законодательства РФ (подпункт 2 п 4.2 ст. 32 федерального закона "О некоммерческих организациях") ", - сообщили в ведомстве.
Как следует из указанного закона, основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в уполномоченный орган информации о нарушении некоммерческой организацией законодательства РФ, о совершении действий, не соответствующих уставным целям и задачам ее деятельности, в том числе о наличии в ее деятельности признаков экстремизма.
Ранее главное управление Министерства юстиции РФ по Новосибирской области инициировало десятидневную внеплановую проверку документов фонда "Тотальный диктант", в результате которой были выявлены недостоверные сведения, касающиеся адреса юридической организации. Как сообщала директор "Тотального диктанта" Ольга Ребковец, фонд уже начал устранять нарушения.
"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский.
НОВОСТИ
- 17:12 16.08.2021
- Корпус афганского спецназа расформирован, личный состав уволен
- 17:00 16.08.2021
- Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Суровикину
- 15:55 16.08.2021
- На форуме «Армия-2021» обсудят актуальные средства для работы в условиях Арктики
- 15:42 16.08.2021
- Форум «Армия-2021» выступит площадкой для обсуждения взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса и Федерального казначейства
- 14:32 16.08.2021
- Генсек ОДКБ сообщил о подготовке к учениям вблизи таджикско-афганской границы
- 15:40 13.08.2021
- Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
- 20:06 12.08.2021
- Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
- 22:20 11.08.2021
- Сергей Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
- 19:20 10.08.2021
- Военные учения у границ Афганистана будут продолжены - Шойгу
- 17:15 09.08.2021
- Гансек ОДКБ: Афганистан все больше погружается в хаос...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать