Талибы объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана - АФП
09:32 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) во вторник объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на выпущенное талибами заявление.
"Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", - говорится в заявлении.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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