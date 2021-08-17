Талибы объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана - АФП

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) во вторник объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

"Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", - говорится в заявлении.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.