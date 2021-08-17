Попытки Запада "вбить клин" между Китаем и Россией обречены - глава МИД КНР
10:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки некоторых сил на Западе "вбить клин" между Китаем и Россией никогда не увенчаются успехом. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Некоторые силы на Западе пытаются вбить клин между нашими странами. Такого рода действия никогда не увенчаются успехом", - приводит его слова во вторник сайт МИД КНР.
"Стороны должны продолжать укреплять обмены на высоком уровне, углублять взаимное политическое доверие, развивать стратегическое сотрудничество спина к спине", - указал Ван И. По его словам, "Китай и Россия являются друг для друга по-настоящему надежными, заслуживающими доверия и неизменными стратегическими партнерами".
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