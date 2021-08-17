Правительство дополнительно выделит 7 млрд руб на «духовно-нравственный» контент
10:05 17.08.2021 Источник: РБК
АНО «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства внеочередные 7 млрд руб., следует из материалов Федерального казначейства. Средства предназначены «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». До сих пор в федеральном бюджете на эти цели было заложено 3 млрд руб., следует из материалов.
За счет дополнительных 7 млрд руб. планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря этого года, сообщил РБК источник в медиаотрасли. Информацию об увеличении бюджета и его целях подтвердил гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин. Источник в администрации президента также верифицировал цифры, однако отметил, что до конца года реализовывать проекты необязательно.
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