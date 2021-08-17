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НОВОСТИ

Новые власти Афганистана не смогут получить доступ к активам страны, хранящимся в США

10:20 17.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Новые власти Афганистана не смогут получить доступ к хранящимся в США активам Центробанка страны. Как передает AFP со ссылкой на представителя вашингтонской администрации, эти средства будут заморожены. О какой сумме идет речь, не уточняется. По данным Международного валютного фонда, резервы Центробанка Афганистана на конец апреля составляли почти 9,5 млрд долларов.  Эхо Москвы

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