Демонстратор нового истребителя Checkmate обошелся в $30 млн - источник в ОАК

10:32 Источник: Интерфакс

Строительство демонстратора лёгкого истребителя пятого поколения Checkmate обошлось примерно в $30 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"30 млн долларов - это стоимость образца самолёта. Стоимость производства серийной машины пока мы не можем озвучить", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал "Интерфакс", глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового истребителя в $25-30 млн.

Новый истребитель "Сухого" Checkmate ("Шах и мат") был представлен президенту РФ Владимиру Путину 20 июля на авиасалоне МАКС-2021. Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе ЛТС создадут двухместную и беспилотную версии.