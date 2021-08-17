Олег Леонов пришел в мэрию с историческим булыжником

10:15

Олегом Леоновым, куратором проекта “ЛизаАлерт” внесено предложение о присвоении статуса объектов культурного наследия двадцати историческим зданиям в Лефортово и Центральном административном округе столицы, о чем он и сообщил журналистам.

«Сейчас готовятся заявки по 20 памятникам истории в ЦАО и Лефортово. Это огромная работа с неповоротливой государственной машиной. Чиновники намного быстрее начинают выполнять свои обязанности, если видят, что инициативу поддерживают тысячи людей. А у домов в центре, нуждающихся в защите, осталось не так много времени. Некоторые из них выглядят неплохо, но это может измениться в любой момент. Непрофессиональная реставрация или, с позволения сказать, дизайнерский ремонт могут начаться завтра или через неделю», — заявил Олег Леонов.

Поддержать выдвинутую куратором “ЛизаАлерт” инициативу можно в специальных местах, расположенных в районах размещения домов, нуждающихся в защите, говорит Олег Леонов, «увидите людей в оранжевых футболках - не проходите мимо. Они помогают спасти нашу Москву».

Общественник рассказал, что перечень исторически значимых строений обсуждался с архитекторами, историками и москвичами, и уточнил, что присвоение статуса объекта культурного наследия гарантирует зданиям защиту государства, другими словами собственник не имеет права менять архитектурный облик и внутреннюю планировку, обязан содержать собственность в хорошем состоянии, не перестраивать, надстраивать или сносить, не создавать условий, которые могут привести здание к разрушению.

«Новый статус - спасение для домов, которые для нас тесно связаны с Москвой нашей юности, которые хочется показать детям и внукам. Он же станет защитой от самодеятельной реставрации с козырьками, надстройкой этажей и панорамным остеклением. Мы хотим, чтобы наши районы были свободными от безликих монстров из стекла и бетона», — сказал в заключение Леонов.