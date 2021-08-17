Более 750 тысяч заявлений подали москвичи на участие в онлайн-голосовании

10:22

На участие в дистанционном электронном голосовании, которое будет проводиться с 17 по 19 сентября, уже подано более 750 тысяч заявлений, об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексея Венедиктова.

«В Москве подано 750 тыс. заявлений на дистанционное электронное голосование», — сказал Венедиктов агентству.

С помощью онлайн-голосования москвичам предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, жителям районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского должны будут выбрать депутатов Мосгордумы, жители Щукино выбирают муниципальных депутатов.

Напоминаем: выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открыта с 2 августа.