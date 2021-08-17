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НОВОСТИ

Сбер вакцинировал уже 77% сотрудников

10:37 17.08.2021

Хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции сделали 77% сотрудников Сбера, с 9 по 15 августа число прошедших вакцинацию сотрудников увеличилось на 2%, что позволяет обеспечить быстрое формирование общего внутрибанковского иммунитета, и снижает заболеваемость в коллективе.

77% сотрудников Сбера сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Только за последнюю неделю с 9 по 15 августа число вакцинированных выросло на 2%. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников.

В трёх территориальных банках Сбера число сотрудников, прошедших вакцинацию, превысило 85%. Лидер по этому показателю — 87% — Волго-Вятский банк (обслуживает клиентов в таких регионах, как Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан, Пермский край, Удмуртская Республика). На втором месте (86%) — сотрудники Московского банка. На третьем (85%) — Юго-Западный банк (Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Ставропольский край, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Чеченская Республика).

“Наша цель — вакцинация всей команды Сбера, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. Мы верим, что вакцинация — единственный действенный метод противостояния вирусу и единственный шанс вернуться к привычной жизни в доковидном формате. Плюсы массовой вакцинации очевидны: наши коллеги реже заболевают ковидом, а если вирус всё же пробивает защитную броню, то заболевание протекает в лёгкой форме, исключается летальный исход, и организм быстрее восстанавливается после болезни”, — говорит Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка

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