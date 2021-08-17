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НОВОСТИ

Сбербанк оценил популярность нестандартного кредитования компаний

10:55 17.08.2021

Сбер намерен заключить 100 сделок, способных дать ему долю в компаниях-заемщиках, или их “золотые акции” в 2021 году, из-за пандемии COVID-19 активизировалась практика выдачи рискованных кредитов в обмен на акционерский контроль.

Как рассказал РБК зампред правления кредитной организации Анатолий Попов, Сбером в последние годы увеличено количество кредитов, выдаваемых корпоративным клиентам в обмен на акционный контроль, и так называемое мезонинное финансирование, то есть, кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика. Также им было рассказано о практике выдачи ссуд в обмен на «золотую акцию», которая дает банку право влиять на решения клиента (Сбербанк решил расширять такую практику финансирования крупных клиентов-юридических лиц в конце 2019 года).

Как следует из отчетности банка по МСФО, по итогам первого полугодия коммерческий кейс корпоративных кредитов «Сбера» достиг 10,8 трлн руб., размер проектного финансирования в целом на ту же дату составлял 2,8 трлн руб., а это значит доля мезонинных кредитов и ссуд в обмен на «золотую акцию» не превышает 10% портфеля проектного финансирования.

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