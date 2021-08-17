Талибы отобрали личные вещи у некоторых индийских дипломатов при эвакуации из Кабула - ТВ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийские дипломаты в Афганистане столкнулись с трудностями при эвакуации из Кабула, в том числе у некоторых сотрудников посольства представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) отобрали личные вещи. Об этом сообщает во вторник телеканал Эн-ди-ти-ви со ссылкой на источники.

По данным источников, Индия еще 15 августа направила в Кабул два военно-транспортных самолета ВВС Индии C-17 Globemaster для эвакуации сотрудников дипмиссии. Первая партия из 45 индийцев, вывезенная в понедельник, была первоначально остановлена талибами по пути в аэропорт, несмотря на то, что дипломаты обладают иммунитетом. По словам источников, личные вещи нескольких индийских сотрудников были отобраны боевиками "Талибан".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.