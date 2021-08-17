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НОВОСТИ

Татьяной Буцкой выдвинут ряд предложений по улучшению жизни людей с инвалидностью

11:50 17.08.2021

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Фото Ольги Крыловой
Круглый стол «Комфортная жизнь для людей с инвалидностью» состоялся в Штабе общественной поддержки “Единой России” на Покровке, 47, дискуссии принимали участие детский омбудсмен Анна Кузнецова и лидер общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая. Обсуждались проблемы людей с ограниченными возможностями, по результатам встречи был сформирован ряд предложений для включения в Народную программу партии. Особое место отводилось теме создания безбарьерной среды для людей с инвалидностями, а также поддержке членам семей, за ними ухаживающим.

Анна Кузнецова, детский омбудсмен обратила внимание членов круглого стола на сокращение финансирования программы “Доступная среда” в регионах, по ее словам “В некоторых регионах она исключается при формировании бюджета. Это недопустимо”. Она предложила продолжать работу по созданию безбарьерной среды, с учетом необходимых технических решений, направленных на защиту интересов людей с ограниченными возможностями.

В своем выступлении Татьяна Буцкая, лидер “Совета матерей” обратила внимание участников на проблему недостаточной поддержки государством членов семей лиц с ограниченными возможностями и выступила с предложением поощрять труд людей, взявших на себя заботу о близком человеке. Так ею было предложено увеличить выплаты для тех, кто постоянно ухаживает за человеком с инвалидностью, с 1200 рублей пособия до “хотя бы до прожиточного минимума, и на их получение не должно влиять наличие других денежных поступлений, тем более, официальной работы с белой зарплатой”.

Председатель Совета ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, отмечая важность расширения программы “Доступная среда” остановился на проблеме востребованного социального такси, отдельно подчеркнув, что несмотря на парк из 170 машин, жители столицы с ограниченными возможностями вынуждены ждать своей очереди, что же касается регионов, то в них дела обстоят еще печальнее.

Руководитель Московского региональных отделения «Российских студенческих отрядов» Юлия Дрожжина поддержала инициативу Татьяны Буцкой, предлагающей перепланировку дворов под нужды людей с ограниченными ограничениями по здоровью, Татьяна Буцкая уверена в необходимости включения в программу реноваций необходимых стандартов, учитывающих нужды людей с ограничениями.

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