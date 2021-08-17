Авария произошла в ходе полета военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье - ОАК

12:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авария произошла во время тренировочного полета новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В близ подмосковного аэродрома Кубинка. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - говорится в сообщении. Подробности происшествия уточняются, для выяснения причин будет создана специальная комиссия, добавили в корпорации.

"На борту находился экипаж в составе трех человек. Их судьба выясняется. По предварительным данным, самолет загорелся при ударе о землю", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.