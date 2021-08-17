0
0
0
НОВОСТИ

Янукович назвал отказ от добрососедства с РФ главной ошибкой Украины

12:32 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины за последние 30 лет. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости Украины, имеющимся в распоряжении ТАСС.

"Не так давно первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что наибольшей своей ошибкой он считает то, что верил России. Мне странно слышать такое от политического деятеля, который стоял у истоков украинской независимости", - напомнил Янукович. "По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", - заявил бывший президент Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 17.08.2021
Демонстратор нового истребителя Checkmate обошелся в $30 млн - источник в ОАК
0
84
17:12 16.08.2021
Корпус афганского спецназа расформирован, личный состав уволен
0
278
17:00 16.08.2021
Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Суровикину
0
284
15:55 16.08.2021
На форуме «Армия-2021» обсудят актуальные средства для работы в условиях Арктики
0
276
15:42 16.08.2021
Форум «Армия-2021» выступит площадкой для обсуждения взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса и Федерального казначейства
0
289
14:32 16.08.2021
Генсек ОДКБ сообщил о подготовке к учениям вблизи таджикско-афганской границы
0
296
15:40 13.08.2021
Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
0
1044
20:06 12.08.2021
Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
0
1229
22:20 11.08.2021
Сергей Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
0
1463
19:20 10.08.2021
Военные учения у границ Афганистана будут продолжены - Шойгу
0
1710

Возврат к списку