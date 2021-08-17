Выживших в крушении Ил-112В в Подмосковье, по предварительным данным, нет - источник
12:20 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выживших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-112В, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
"По предварительным данным, три члена экипажа погибли. Выживших нет", - сказал источник.
НОВОСТИ
- 10:32 17.08.2021
- Демонстратор нового истребителя Checkmate обошелся в $30 млн - источник в ОАК
- 17:12 16.08.2021
- Корпус афганского спецназа расформирован, личный состав уволен
- 17:00 16.08.2021
- Путин присвоил звание генерала армии главкому ВКС РФ Суровикину
- 15:55 16.08.2021
- На форуме «Армия-2021» обсудят актуальные средства для работы в условиях Арктики
- 15:42 16.08.2021
- Форум «Армия-2021» выступит площадкой для обсуждения взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса и Федерального казначейства
- 14:32 16.08.2021
- Генсек ОДКБ сообщил о подготовке к учениям вблизи таджикско-афганской границы
- 15:40 13.08.2021
- Ситуация в Афганистане обсуждается на экстренном заседании Совета НАТО
- 20:06 12.08.2021
- Сотрудничество Росси и Китая в сфере обороны нельзя игнорировать - глава СТРАТКОМ
- 22:20 11.08.2021
- Сергей Шойгу рассказал, почему служит Отечеству
- 19:20 10.08.2021
- Военные учения у границ Афганистана будут продолжены - Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать