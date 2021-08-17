Выживших в крушении Ил-112В в Подмосковье, по предварительным данным, нет - источник

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выживших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-112В, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

"По предварительным данным, три члена экипажа погибли. Выживших нет", - сказал источник.