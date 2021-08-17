К акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе» присоединились 49 благотворительных фондов
12:10 17.08.2021
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, баллы, выигранные участниками программы “Миллион призов” могут быть направлены на благотворительность.
«К акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» присоединились 49 благотворительных организаций. Они помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам и бездомным животным, а также оказывают содействие проектам в сфере искусства. Поддержать тех, кому нужна помощь, смогут и сами москвичи: те, кто в рамках программы выиграет призовые баллы, смогут направить их на благотворительность», — информирует пост.
Победители акции “Миллион призов - #ВыбираемВместе” получат 250 тыс. призов, среди которых 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 баллов (1 балл =1 руб.), которые можно обменять на покупки у партнеров акции, в магазинах продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуги ресторанов и кафе. Голосующие онлайн имеют шанс выиграть однокомнатные квартиры в Москве или автомобили.
Для того чтобы присоединиться к акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», нужно зарегистрироваться и принять участие в дистанционном электронном голосовании, которое будет проходить с 17 по 19 сентября. Зарегистрироваться смогут москвичи старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на mos.ru. Заявления на участие в онлайн-голосовании принимаются до 23:59 13 сентября по ссылке, а узнать подробности об онлайн-голосовании можно в спецпроекте mos.ru.
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