Эксперты включили Москву в топ-15 инновационных городов Европы

12:52

Москва заняла 14 место среди 76 городов Европы в международном рейтинге Tech Cities of the Future, который проводит аналитическое агентство fDi Intelligence, оценивающее города, создавшие максимально благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в инновациях и технологии - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Технологическое предпринимательство - перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти. Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития - возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как говорит заммэра, по показателю “Экосистема стартапов” Москва вошла в топ-10, заняв в этом разделе 6 место, также специалистами были рассмотрены показатели «Инновации и привлекательность», «Экономический потенциал», «Эффективность прямых иностранных инвестиций» и «Экономическая эффективность». Максимальное количество баллов по каждому направлению - 10.

По ее словам, даже в условиях пандемии в Москве наблюдался экономический рост по сравнению с другими городами Европы, были предприняты шаги для поддержки бизнеса, также в рамках масштабных инвестиционных проектов выделялись под строительство промышленных предприятий земельные участки с расчетом организации по их окончании более 1.2 тыс. новых рабочих мест.

По словам Натальи Сергуниной, отдельно по городам оценивается политика привлечения инвестиций, в Москве за последние 10 лет вклады в основной капитал выросли в аналогичных ценах в 2,7 раза, в целом столице достается 18% инвестиций общего объема РФ в основной капитал и примерно половины прямых иностранных инвестиций России.

Аналитическое агентство fDi Intelligence и TNW (The Next Web - медиапроект по технологиям и инновациям) публикуют рейтинг технологических городов будущего с 2020 года. В нем европейские города оцениваются с позиции инвестиционных возможностей, развитости инфраструктуры и наличия квалифицированной рабочей силы. Москва в 2021 году опередила Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне. В топ-3 списка эксперты включили Лондон, Париж и Дублин.