Катастрофе Ил-112, по предварительным данным, предшествовало возгорание правого двигателя - ОАК

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правый двигатель Ил-112В, согласно предварительной версии, загорелся перед катастрофой во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Об этом сообщили журналистам во вторник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"По предварительной версии катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя", - заявили в ОАК.