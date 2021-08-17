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Катастрофе Ил-112, по предварительным данным, предшествовало возгорание правого двигателя - ОАК

13:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правый двигатель Ил-112В, согласно предварительной версии, загорелся перед катастрофой во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Об этом сообщили журналистам во вторник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"По предварительной версии катастрофе Ил-112 предшествовало возгорание правого двигателя", - заявили в ОАК.

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