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НОВОСТИ

Льготная семейная ипотека будет продлена до конца 2023 года

13:05 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ приняло решение о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании кабмина.

"Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца", - сказал Мишустин.

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