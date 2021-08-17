В Москве выявили 2 006 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:20 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 006 против 1 489 днем ранее, до 1 545 654. Об этом сообщили во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,13%.
За сутки в столице зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса. Всего с начала пандемии в Москве умерли 26 707, или 1,73%, заболевших.
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