В Москве выявили 2 006 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 2 006 против 1 489 днем ранее, до 1 545 654. Об этом сообщили во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост составил 0,13%.

За сутки в столице зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса. Всего с начала пандемии в Москве умерли 26 707, или 1,73%, заболевших.