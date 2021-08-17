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Бойцы "Талибана" получили приказ не занимать пустующие здания посольств в Кабуле - Reuters

13:32 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) получили приказ не занимать опустевшие здания иностранных дипмиссий в Афганистане и не останавливать машины дипломатов. Об этом сообщило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов.

По его словам, членам движения приказано соблюдать неукоснительную дисциплину и не препятствовать передвижению автомобилей с дипломатическими номерами. 

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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