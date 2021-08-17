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Боба Дилана обвинили в сексуальном домогательстве 56-летней давности

14:00 17.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Американского певца и Нобелевского лауреата по литературе Боба Дилана обвинили в сексуальном домогательстве 56-летней давности, пишет со ссылкой на материалы судебного иска журнал Variety. Имя заявительницы не разглашается, но известно, что на момент описываемых событий ей было 12 лет, и Дилан, по ее словам, давал ей алкоголь и наркотики, чтобы склонить к сексу. Это продолжалось с апреля по мая 1965-го, когда Дилану было 24.

Представитель Дилана категорически отвергает его виновность.  Эхо Москвы

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