Пилоты разбившегося в Кубинке Ил-112В уводили самолет от домов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилоты, управлявшие разбившимся в подмосковной Кубинке Ил-112В, до последнего момента пытались спасти самолет и уводили его от жилых домов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора", - сказал собеседник агентства.

Предварительная причина катастрофы - пожар в правом двигателе. На борту находились три члена экипажа, они погибли.