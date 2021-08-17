Пилоты разбившегося в Кубинке Ил-112В уводили самолет от домов
14:12 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилоты, управлявшие разбившимся в подмосковной Кубинке Ил-112В, до последнего момента пытались спасти самолет и уводили его от жилых домов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора", - сказал собеседник агентства.
Предварительная причина катастрофы - пожар в правом двигателе. На борту находились три члена экипажа, они погибли.
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