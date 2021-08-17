В результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле погибли три человека - агентство
14:32 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека убиты, 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолета, пролетавшего над одним из кварталов столицы Афганистана. Об этом во вторник сообщило афганское агентство Пажвок.
По его данным, выстрелы были произведены над кабульским районом Дех-Сабз.
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