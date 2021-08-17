В результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле погибли три человека - агентство

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека убиты, 10 ранены в результате стрельбы из американского вертолета, пролетавшего над одним из кварталов столицы Афганистана. Об этом во вторник сообщило афганское агентство Пажвок.

По его данным, выстрелы были произведены над кабульским районом Дех-Сабз.