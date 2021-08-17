В подмосковном Дедовске появится переход над железной дорогой
14:02 17.08.2021
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Иллюстрация пресс-службы правительства
Московской области
«В региональном бюджете мы уже предусмотрели средства на строительство надземного перехода. В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации на разработку проекта перехода, завершить которую планируется к концу этого года, а начать строительство в 2022 году, – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. – Надземный переход будет оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп населения. Для защиты от непогоды переход будет остеклен. Точный архитектурный вид разработают в ходе проектирования».
Ранее в Дедовске был наземный переход – он проходил над железнодорожным переездом, который закрыли в августе 2020 года после строительства путепровода. Сейчас жители пользуются подземным переходом – он находится в 350 м от станции Дедовск и не имеет лифтов. Особенно неудобно это для пожилых, для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками.
«Я проживаю в частном секторе, и часто хожу пешком в центр города - в поликлинику, Дом культуры, магазины. По подземному переходу приходится делать крюк минимум в 20 минут, а во время дождей подземный переход часто затапливает и попасть на другой конец города пешком проблематично, – рассказала жительница Дедовска Елена Боронахина. – Новый надземный переход сможет решить эту проблему. Лично я буду им пользоваться постоянно».
Он соединит улицы Гурьянова и Ногина. Изменения почувствуют более 3,5 тыс. местных жителей.
«Эту, безусловно, важную тему для нас поддержало областное правительство и лично губернатор Андрей Воробьёв, – отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. – Надземный переход – это в первую очередь безопасность наших граждан».
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