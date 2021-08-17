Портфель СберФакторинга за год вырос на 66% и достиг 220 млрд рублей

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Кейс дочерней компании Сбера Сберфакторинг составляет 220 млрд. рублей, за последний год рост составил 66%, за полугодие - 33%, число клиентов компании увеличилось за год на 42%, в том числе среди субъектов малого и среднего бизнеса на 44%.

По данным Ассоциации факторинговых компаний, СберФакторинг занимает первое место за полугодие по числу клиентов и второе место - по объему кейса. Рыночная доля компании по кейсу - 21%.

В I полугодии СберФакторингом вложено более 443 млрд рублей в финансирование компаний реального сектора экономики, что на 140 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По словам Сергея Бессонова, вице-президента Сбербанка, председателя совета директоров СберФакторинга, факторинг от Сбера нацелен на более объемную трансформацию под конкретные потребности клиентов, также отмечается повышение спроса не только на финансирование дебиторской задолженности, но также и на финансирование кредиторской задолженности со стороны покупателей. Возрастает интерес к нишевым продуктам: предпоставочный факторинг, международный факторинг экспорта и импорта, сервис по управлению дебиторской задолженностью.

Линейка продуктов СберФакторинга включает в себя услуги по финансированию и управлению дебиторской и кредиторской задолженностью для компаний, работающих на условиях отсрочки платежа. Клиентам также доступен предпоставочный факторинг: теперь поставщик, имея подтверждённый заказ от покупателя, может получить финансирование через уступку будущих денежных требований, что позволяет клиенту не выводить деньги из оборота, а использовать факторинговое финансирование на закупку сырья, производство и доставку товара покупателю.