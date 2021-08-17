Северная Македония вышлет еще одного российского дипломата

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата. Об этом сообщает северомакедонский информационный портал "360" со ссылкой на МИД республики.

"Поскольку информация такого характера является конфиденциальной, я скажу только то, что министерство иностранных дел в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры и действует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях в целях защиты национальной безопасности Республики Северная Македония, а также безопасности наших союзников", - заявил министр иностранных дел Буяр Османи в ходе пресс-конференции во вторник.