Северная Македония вышлет еще одного российского дипломата
15:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата. Об этом сообщает северомакедонский информационный портал "360" со ссылкой на МИД республики.
"Поскольку информация такого характера является конфиденциальной, я скажу только то, что министерство иностранных дел в пределах своей компетенции принимает все необходимые меры и действует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях в целях защиты национальной безопасности Республики Северная Македония, а также безопасности наших союзников", - заявил министр иностранных дел Буяр Османи в ходе пресс-конференции во вторник.
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