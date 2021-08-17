ФРГ приостанавливает экономическую помощь Афганистану
15:12 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия прекращает оказание экономической помощи Афганистану, где власть захватили представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Герда Мюллера.
Ранее о том, что ФРГ не даст Афганистану "больше ни цента" в случае захвата власти талибами, предупреждал глава МИД Хайко Маас.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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