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ФРГ приостанавливает экономическую помощь Афганистану

15:12 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия прекращает оказание экономической помощи Афганистану, где власть захватили представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщило во вторник агентство ДПА со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Герда Мюллера.

Ранее о том, что ФРГ не даст Афганистану "больше ни цента" в случае захвата власти талибами, предупреждал глава МИД Хайко Маас.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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