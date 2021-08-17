Россия исключит кормовые бобы из-под действия контрсанций
15:32 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в понедельник решила исключить из-под действия ответных ограничительных мер 2014 г. кормовые бобы, сообщает Минэкономразвития РФ. Отмена ограничительных мер позволит импортировать семена для выращивания бобов, используемых в качестве кормовой базы.
"Данная культура также способствует восстановлению плодородия земель, их азотному обогащению, особенно тяжелых глинистых и подзолистых почв на северо-западе России", - отмечает министерство.
НОВОСТИ
- 15:30 17.08.2021
- Искусственный интеллект Сбера одобрил кредиты бизнесу на сумму более 620 млрд рублей
- 15:20 17.08.2021
- Сбер предоставит льготное кредитование для строительства отелей по программе Ростуризма
- 15:12 17.08.2021
- ФРГ приостанавливает экономическую помощь Афганистану
- 15:10 17.08.2021
- Сбер финансирует строительство 38 млн квадратных метров жилья в России
- 15:00 17.08.2021
- Северная Македония вышлет еще одного российского дипломата
- 14:45 17.08.2021
- Портфель СберФакторинга за год вырос на 66% и достиг 220 млрд рублей
- 14:32 17.08.2021
- В результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле погибли три человека - агентство
- 14:12 17.08.2021
- Пилоты разбившегося в Кубинке Ил-112В уводили самолет от домов
- 14:02 17.08.2021
- В подмосковном Дедовске появится переход над железной дорогой
- 14:00 17.08.2021
- Боба Дилана обвинили в сексуальном домогательстве 56-летней давности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать