Россия исключит кормовые бобы из-под действия контрсанций

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию на заседании в понедельник решила исключить из-под действия ответных ограничительных мер 2014 г. кормовые бобы, сообщает Минэкономразвития РФ. Отмена ограничительных мер позволит импортировать семена для выращивания бобов, используемых в качестве кормовой базы.

"Данная культура также способствует восстановлению плодородия земель, их азотному обогащению, особенно тяжелых глинистых и подзолистых почв на северо-западе России", - отмечает министерство.