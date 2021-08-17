Сбер финансирует строительство 38 млн квадратных метров жилья в России
15:10 17.08.2021
Кейс финансирования строительства жилого фонда Сбера по результатам первого полугодия 2021 года превысил отметку в 1,2 трлн. руб., он ежегодно удваивается в течении последних двух лет. По статистике Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на сегодняшний день доля Сбера на рынке проектного финансирования жилья по площади кредитуемых объектов составляет 56%. Банк финансирует строительство около 38 млн кв. метров жилья с применением эскроу в 75 регионах страны (всего в России на данный момент строится с использованием нового механизма около 67,5 млн кв. метров).
Общая площадь жилой недвижимости по данным Сбера составляет около 100 млн. кв.м. в год, при этом средний срок реализации первичного объема жилья сократился в два раза, чему также поспособствовала льготная ипотека, и составил около двух лет. Подобная ситуация на рынке подняла инвестиционную привлекательность жилищного строительства для девелоперов, тем не менее, в отрасли строительства жилья для инвестиций остаются более привлекательными столичные регионы.
За I полугодие 2021 года в Сбер получил на треть больше заявок на финансирование строительства жилого фонда, чем за I полугодие прошлого года, количество одобренных заявок за этот же период выросло почти на 60%. Все поступившие и одобренные в этом полугодии заявки включают механизм эскроу.
Доля Сбера в лимитах проектного финансирования за I полугодие текущего года выросла: в Москве — с 23%, в Санкт-Петербурге — с 27,6%, почти до 30% в каждом, в остальных регионах почти не изменилась и составляет чуть более 43%. Средний чек кредитной сделки в Москве за год увеличился почти на 1,5 млрд руб. и составляет сейчас около 6 млрд рублей, в Санкт-Петербурге и остальных регионах не претерпел существенных изменений (сейчас составляет около 2 млрд руб. и 0,6 млрд руб. соответственно).
В результате либерализации для ведущих игроков рынка был снят ряд ограничений при определении суммы кредита по проектному и начальному финансированию, а также принят более гибкий подход к ценообразованию
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