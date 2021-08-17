Сбер предоставит льготное кредитование для строительства отелей по программе Ростуризма

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Сбербанк присоединился к программе Ростуризма по льготному кредитованию на строительство отелей, программа рассчитана до 2024 года, с ее помощью российские инвесторы смогут получить кредит по ставке 3–5% на реконструкцию и строительство отелей. Главное условие отбора проектов — качество номерного фонда (минимум три звезды) и круглогодичная деятельность объекта.

“Сейчас в активе Сбера уже около 100 потенциальных сделок, подпадающих под критерии программы, с лимитом кредитования более 150 млрд рублей. Из них примерно 30 млрд рублей мы планируем предоставить до конца 2021 года. Большинство проектов заявлены к реализации на Черноморском побережье, в регионах Северного Кавказа и Минеральных Водах, на Байкале, в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя эти регионы очень популярны у туристов, в ряде из них до сих пор ощущается нехватка качественных гостиниц. Мы рады присоединиться к программе, которая улучшит ситуацию и станет одним из драйверов развития туризма в России”, — сообщил Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона “Кредитные продукты и процессы”.

Проценты по кредиту в размере ключевой ставки Банка России будут субсидироваться из бюджетных средств, Правительством РФ уже предусмотрено выделение 18,8 млрд рублей на эти цели, в том числе 10 млрд руб. на 2021–2023 гг. Проект поможет повысить качество номерного фонда, что может серьезно улучшить развитие въездного и внутреннего туризма.

9 августа завершился приём заявок от банков на участие в программе, кредитные организации, прошедшие аккредитацию, примут участие в отборе потенциальных заемщиков с точки зрения их надежности и финансовой устойчивости, а затем предоставят в Ростуризм список инвестиционных проектов, претендующих на льготное кредитование. Окончательное решение по предоставлению кредитов будет приниматься Ростуризмом совместно с Правительственной комиссией по туризму. Отбор первых проектов планируется запустить уже в сентябре.