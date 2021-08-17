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Старшее поколение сможет выбрать безопасное электронное голосование

15:57 17.08.2021

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Фото Галины Бродской
Дистанционное электронное голосование на выборах в Государственную Думу позволит людям старшего поколения избежать ненужных рисков, связанных с посещением избирательных участков и риском заражения коронавирусной инфекцией - считает председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев. В 2020 году в рамках Всероссийской акции “Мы вместе” он на государственном уровне занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространению COVID-19.

По его мнению, электронная версия голосования, которая разрабатывалась еще до пандемии, должна была послужить оптимизации избирательного процесса в РФ, но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, такая форма волеизъявления граждан стала особенно актуальной.

«В этом мы убедились в прошлом году во время Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России, когда жители Москвы и Нижегородской области по желанию с 25 по 30 июня могли голосовать электронно. Этот формат позволяет максимально защитить граждан от рисков заражения на избирательном участке, чего особенно опасаются представители старшего поколения. И не напрасно. Оставаясь дома и на дачных участках, ограничивая себя в посещении общественных мест, они сводят риск заражения к минимуму», – отметил Евгений Нифантьев.

Также он подчеркнул, что многие люди старшего поколения еще в первую волну ковида успешно освоили цифровые ресурсы, платформу “Госуслуги” в первую очередь, так что имеют возможность удобно проголосовать онлайн, тем более, что интерфейс платформы адаптирован для людей со слабым зрением.

Напоминаем: регистрация на онлайн-голосование на выборы в Государственную Думу продлится со 2 августа до 13 сентября включительно, заявление для участия в нем можно отправить в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы», а также на портале mos.ru. Само дистанционное электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

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