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"Талибан" выберет главу режима в Афганистане в ближайшие 2-3 дня

16:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) определится с кандидатурой человека, который возглавит режим талибов в Афганистане, в ближайшие 2-3 дня. Об этом во вторник в интервью телеканалу "Скай ньюс" заявил официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"Этот вопрос обсуждается нашим руководством. По итогам этих консультаций будет определен лидер. Думаю, что процесс будет завершен уже скоро, в течение двух-трех дней", - сказал Шахин.

Он отказался подтверждать сообщения афганского телеканала "1 Ти-ви" о том, что лидер политического крыла "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар во вторник вылетел из столицы Катара в южную афганскую провинцию Кандагар. По словам Шахина, Барадар намеревается прибыть в Афганистан, однако это может произойти как во вторник, так и в среду, или ближайшие несколько дней.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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