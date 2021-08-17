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НОВОСТИ

На выплаты малообеспеченным семьям выделят еще 20 млрд рублей

16:12 17.08.2021 Источник: Эхо Москвы

Правительство выделит еще больше 20 миллиардов рублей на выплаты малообеспеченным семьям. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, размер помощи зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. Он попросил правительство внимательно следить, чтобы люди получали деньги без задержек.

В этом году, по данным главы правительства, на нужды малообеспеченных семей уже выделили четверть триллиона рублей.  Эхо Москвы

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