На выплаты малообеспеченным семьям выделят еще 20 млрд рублей

16:12 Источник: Эхо Москвы

Правительство выделит еще больше 20 миллиардов рублей на выплаты малообеспеченным семьям. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, размер помощи зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. Он попросил правительство внимательно следить, чтобы люди получали деньги без задержек.

В этом году, по данным главы правительства, на нужды малообеспеченных семей уже выделили четверть триллиона рублей. Эхо Москвы