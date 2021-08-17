Курс национальной валюты Афганистана падает четвертый день подряд
16:32 17.08.2021 Источник: Эхо Москвы
Курс национальной валюты Афганистана обвалился до рекордного минимума. Агентство Bloomberg сообщает, что курс афгани падает уже четвертый день подряд.
Это началось с тех пор, как центробанку страны сообщили, что поставок долларов больше не будет. Из-за этого регулятор предложил рынку меньше валюты, что еще больше усилило панику.
На этом фоне курс подскочил со стабильных 81 до почти 100 афгани. Эхо Москвы
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