Курс национальной валюты Афганистана падает четвертый день подряд

16:32 Источник: Эхо Москвы

Курс национальной валюты Афганистана обвалился до рекордного минимума. Агентство Bloomberg сообщает, что курс афгани падает уже четвертый день подряд.

Это началось с тех пор, как центробанку страны сообщили, что поставок долларов больше не будет. Из-за этого регулятор предложил рынку меньше валюты, что еще больше усилило панику.

На этом фоне курс подскочил со стабильных 81 до почти 100 афгани. Эхо Москвы