Причиной пожара в двигателе Ил-112 могло стать попавшее в камеру сгорания масло

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительной причиной возгорания двигателя самолета Ил-112В, упавшего в Подмосковье, стало масло, попавшее в камеру сгорания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "По предварительным данным, масло попало в камеру сгорания, что и привело к пожару во втором (правом) двигателе. Ранее уже были случаи, когда из двигателя текло масло", - сказал собеседник агентства.

Новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение около аэродрома Кубинка во время тренировочного полета при заходе на посадку.