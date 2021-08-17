Норвегия не примет обратно депортированных афганцев

17:32 Источник: Газета.Ru

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг заявила, что депортированных из Норвегии афганцев не будут возвращать в страну. Об этом пишет издание The local.

Премьер-министр отклонила предложение Социалистической левой партии и партии «Красные» вернуть депортированных граждан Афганистана, не получивших политическое убежище, обратно в страну после поражения правительственных войск боевикам организации «Талибан (организация запрещена в России)». Сольберг сослалась на то, что те, кому было отказано в предоставлении убежища были лишены этого права на законных основаниях, те же, чьей безопасности реально угрожает «Талибан» уже и так в Норвегии.

«Депортированные не имеют причин, которые сделают их жертвами преследования «Талибан» или других организаций», — заявила она. Газета.Ru