Представитель талибов сообщил о "хороших отношениях" движения с Россией и Китаем

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает, что у него "хорошие отношения" с Россией и Китаем. Об этом во вторник в интервью телеканалу "Скай ньюс" заявил официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.

"Нет-нет, мы не получаем от них (России, Китая и Пакистана - прим. ТАСС) финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения, - сказал Шахин. <...> Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения [СМИ] о том, что "Талибан" является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность".

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.