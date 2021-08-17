Представитель талибов сообщил о "хороших отношениях" движения с Россией и Китаем
18:00 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает, что у него "хорошие отношения" с Россией и Китаем. Об этом во вторник в интервью телеканалу "Скай ньюс" заявил официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.
"Нет-нет, мы не получаем от них (России, Китая и Пакистана - прим. ТАСС) финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения, - сказал Шахин. <...> Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения [СМИ] о том, что "Талибан" является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность".
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.
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