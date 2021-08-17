Около трети компаний сохранят дистанционный режим - опрос

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 38% опрошенных представителей бизнеса сообщили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие в удаленном формате. При этом 37% планируют оставить удаленный режим работы, несмотря на решение властей Москвы об отмене требования по удаленной работе, говорится в результатах опроса сервиса Работа.ру, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно результатам опроса, в 49% компаний нет удаленного формата, в 38% он введен, а 13% работают в гибридном режиме - частично из офиса, частично из дома.

При этом четверть компаний отметили, что менее 10% штата работают удаленно, еще около четверти респондентов указали, что 10-30% сотрудников работают из дома. Более 30% работников трудится удалено только в 13% компаний.

Ранее власти Москвы отменили обязательное требование о переводе 30% сотрудников компаний на удаленный режим работы. В связи с этим решением 18% опрошенных компаний планируют вернуть сотрудников в офис, 17% компаний вернут частично, 28% планируют работать в гибридном формате и дать сотрудникам возможность выбора, а 37% сохранят дистанционный режим.

Опрос проводился в августе 2021 года во всех округах России среди более чем 2 тыс. представителей российских компаний.