0
0
63
НОВОСТИ

Вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства

18:40 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех во вторник заявил, что по конституции является и. о. главы государства, учитывая отсутствие бежавшего из страны Ашрафа Гани.

"Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице- президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности", - написал он в "Твиттере".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:52 17.08.2021
Необходима развитая инфраструктура и доступность спортивных объектов для массового спорта - Евгений Попов
0
10
18:10 17.08.2021
«Атомэнергомаш» завершил строительство первого в Европе испытательного стенда для оборудования средне- и крупнотоннажных заводов СПГ
0
87
18:00 17.08.2021
Представитель талибов сообщил о "хороших отношениях" движения с Россией и Китаем
0
125
17:32 17.08.2021
Норвегия не примет обратно депортированных афганцев
0
168
17:30 17.08.2021
Столичным детям с иммунодефицитом помогут спасти жизнь бесплатные лекарства - Александр Румянцев
0
140
17:12 17.08.2021
Причиной пожара в двигателе Ил-112 могло стать попавшее в камеру сгорания масло
0
230
17:02 17.08.2021
Депутат Хинштейн: «Цифровой манифест» ЕР будет доработан, соблюдая баланс между технологическим прогрессом и социальными интересами
0
191
17:00 17.08.2021
Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии
0
189
16:32 17.08.2021
Курс национальной валюты Афганистана падает четвертый день подряд
0
214
16:12 17.08.2021
На выплаты малообеспеченным семьям выделят еще 20 млрд рублей
0
222

Возврат к списку