Вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех во вторник заявил, что по конституции является и. о. главы государства, учитывая отсутствие бежавшего из страны Ашрафа Гани.

"Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице- президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности", - написал он в "Твиттере".