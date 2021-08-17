Вице-президент Афганистана при Гани Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства
18:40 17.08.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех во вторник заявил, что по конституции является и. о. главы государства, учитывая отсутствие бежавшего из страны Ашрафа Гани.
"Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице- президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности", - написал он в "Твиттере".
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