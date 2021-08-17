Столичным детям с иммунодефицитом помогут спасти жизнь бесплатные лекарства - Александр Румянцев
17:30 17.08.2021
|Фото из личного архива А. Румянцева
«Количество детей с диагнозом «первичный иммунодефицит» постоянно растет. Не случайно, что в новом классификаторе болезней ВОЗ, который вступает в действие с 2022 года, насчитывается 420 форм иммунодефицитов. Часть детей с таким диагнозом, не имевшие осложнений, не считались инвалидами и не могли рассчитывать на бесплатные лекарства. Расширение перечня коренным образом изменит эту ситуацию», — рассказывает доктор Румянцев.
Препараты, необходимые детям с таким диагнозом, теперь можно будет получать по бесплатным рецептам. Они довольно дорогостоящи, поэтому решение властей, позволяющее бесплатно получать такого рода препараты за пределами стационаров, снимает с семей серьезную финансовую нагрузку на затраты по приобретению лекарственных средств.
В список на бесплатное получение лекарств также внесены не только дети, имеющие инвалидность, но также пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении ревматологов, подчеркнул Академик Румянцев.
Сергеем Собяниным было подписано постановление, расширяющее список лекарственных средств, отпускаемых по рецептам бесплатно и группы пациентов, которые могут их получать. Бесплатное обеспечение иммуноглобулинами гарантировано в случае диагностики первичного иммунодефицита (наследственного заболевания, приводящего к нарушению в работе иммунной системы) у несовершеннолетних детей, до недавнего времени бесплатно препарат выделялся только больным с инвалидностью.
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